Técnico do Vitória tem "dor de cabeça boa" para encarar o Brasiliense

Com chegada de reforços após a Série D, Wesley Martinelli revelou que está tendo dificuldades para definir o time principal: "Gama de opções"

Publicado em 26 de julho de 2019 às 17:40 - Atualizado há 6 anos

Treino do Vitória para enfrentar o Brasiliense Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória

Assim que reassumiu o Vitória, o técnico Wesley Martinelli revelou que teria uma "boa dor de cabeça" para montar a equipe que entraria em campo para enfrentar o Brasiliense, neste sábado (27), no jogo de ida da primeira fase da Copa Verde, às 15 horas.

O Alvianil se reforçou bem após a eliminação da Série D. E quem acompanhou o coletivo da tarde de quinta-feira pôde tirar a prova. Ao longo dos 60 minutos de atividade, as duas equipes, e os jogadores que entraram, mantiveram um ritmo intenso de jogo. Apesar do 0 a 0 no placar, Wesley destacou o empenho do elenco e revelou que terá dificuldade para definir o time principal.

"Eu ainda estou buscando o time ideal, porque temos duas equipes de nível muito igual. No treino de hoje isso foi comprovado, onde tinha dois times aguerridos, que fizeram uma atividade muito disputada e que terminou em 0 a 0. A gente sabe que é difícil escalar uma equipe com essa gama de opções. São questões de detalhes para eu poder estar definindo o time e acredito que ele será confirmado apenas momentos antes do jogo."

Wesley Martinelli, técnico do Vitória Crédito: Alberto Gonçalves/Vitória

Na primeira parte do coletivo, Wesley Martinelli escalou o provável time titular com Paulo Henrique; Cássio, Ferrugem, Léo Breno e Thainler; Nick, Thiago, Dedé e Carlos Vitor; Jarles Baiano e Vitinho. Após o intervalo, o treinador promoveu as entradas de Igor Pimentel e Rodrigo César, nos lugares de Thiago e Dedé. Os recém-contratados Edinho e Chiquinho também participaram do treino.

Desfalques

Para o jogo deste sábado, o Vitória não vai poder contar com o Harrison, Emerson e com Chiquinho. O goleiro se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e o lateral está tratando um fissura na tíbia da perna esquerda. No caso de Chiquinho, o atacante ainda não foi regularizado e porque depende da documentação da sua transferência do futebol sul-coreano.

