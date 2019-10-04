Copa ES

Técnico do Vitória destaca importância do jogo contra o Real

Partida da última rodada da primeira fase da Copa ES acontece neste sábado, na Capital

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 19:03 - Atualizado há 6 anos

Rodrigo Fonseca, técnico do Vitória Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

No final de semana passado, o Vitória-ES assegurou, por antecipação, a vice-liderança geral da Copa Espírito Santo 2019 e vai poder mandar os jogos decisivos das quartas e das semifinais. Com a situação definida, o time entra em campo neste sábado, às 15h, no Salvador Costa, para receber o líder Real Noroeste, pela última rodada da primeira fase.

À primeira vista, o jogo não muda a vida do Vitória na Copa ES. Porém, o técnico Rodrigo Fonseca quer usar a partida para manter o ritmo e a invencibilidade do seu time.

"A importância de um jogo como esse é você manter a expectativa de fazer bons jogos, manter o padrão que a equipe vem apresentando, ser constante e sempre procurar a vitória".

O treinador do Vitória afirma que o seu time tem a obrigação de fazer um grande jogo, ainda mais diante da sua torcida.

"Independente de não mudar a classificação temos que apresentar um bom jogo e fazer as coisas acontecerem, ainda mais que estaremos jogando em casa, diante do nosso torcedor. Não vai ser nada diferente do que a gente vem fazendo até agora", finalizou.

