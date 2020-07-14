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futebol

Técnico do United diz em seguir trabalhando após empate em casa

Solskjaer diz que grupo do Manchester United tem boa mentalidade e deve se preparar para o jogo de quinta-feira, contra o Crystal Palace, e seguir em busca de vaga no G-4...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 22:09

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 22:09

Crédito: Manchester United sofreu gol aos 50 minutos do segundo tempo contra o Southampton (PAUL ELLIS / AFP
O empate do Manchester United com o Southampton por 2 a 2 deixou um gosto amargo no elenco e nos torcedores dos Red Devils. A equipe vencia por 2 a 1, estava ocupando virtualmente a 3ª posição quando sofreu o segundo gol aos 50 minutos da etapa final. Apesar do resultado ruim e de permanecer fora da zona da Liga dos Campeões, o técnico Solskjaer foca em seguir o trabalho que vem sendo feito.
- É parte do jogo, em várias ocasiões vencemos o jogo no último minuto. Foi outro teste para os meninos. Temos que estar prontos para quinta com uma mentalidade positiva. Nós temos um grande vestiário. Você não pode sentar e sentir pena de si mesmo.
O time de Old Trafford começou perdendo o jogo, conseguiu a virada ainda na primeira etapa com Rashford e Martial, mas sofreu com o tento de Obafemi. Com o resultado, o Manchester United iguala o Leicester em pontos e fica apenas um atrás do Chelsea. Na quinta-feira, a equipe viaja para encarar o Crystal Palace.

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