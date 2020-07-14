Técnico do United diz em seguir trabalhando após empate em casa

Crédito: Manchester United sofreu gol aos 50 minutos do segundo tempo contra o Southampton (PAUL ELLIS / AFP

O empate do Manchester United com o Southampton por 2 a 2 deixou um gosto amargo no elenco e nos torcedores dos Red Devils. A equipe vencia por 2 a 1, estava ocupando virtualmente a 3ª posição quando sofreu o segundo gol aos 50 minutos da etapa final. Apesar do resultado ruim e de permanecer fora da zona da Liga dos Campeões, o técnico Solskjaer foca em seguir o trabalho que vem sendo feito.

- É parte do jogo, em várias ocasiões vencemos o jogo no último minuto. Foi outro teste para os meninos. Temos que estar prontos para quinta com uma mentalidade positiva. Nós temos um grande vestiário. Você não pode sentar e sentir pena de si mesmo.