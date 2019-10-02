Copa ES

Técnico do Serra minimiza derrota em clássico, mas contesta arbitragem

Tricolor Serrano perdeu para o Rio Branco, por 2 a 0, no estádio Gil Bernardes, pela Copa ES 2019

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 20:48 - Atualizado há 6 anos

Charles de Almeida, técnico do Serra Crédito: Rafael Chaves/Serra FC

Depois de ficar no 0 a 0 com o Vitória-ES, o Serra saiu derrotado do seu segundo clássico da Copa Espírito Santo 2019. No último sábado, o Tricolor Serrano perdeu para o Rio Branco-ES, por 2 a 0, no estádio Gil Bernardes.

O técnico Charles de Almeida exaltou a partida da sua equipe. Mas acredita que o empate seria justo. O treinador ainda não concorda com a anulação de um gol cobra-coral, quando a equipe ainda perdia por 1 a 0.

"Eu acho que foi um bom jogo e acredito que o Serra mostrou um bom futebol. O Rio Branco também fez uma boa apresentação, mas o gramado não era regular. Pelo que demonstrou as duas equipes, o empate seria o mais justo, já que o nosso gol foi muito limpo. Eu não acredito que houve impedimento do nosso atleta".

A derrota fez com que a equipe serrana saísse do G-4, mas o comandante minimiza essa situação.

"Há males que vêm para bem. A gente sabe que nessa competição, às vezes perdendo, a gente pode pegar uma equipe 'teoricamente mais fácil'. Então vamos ter que planejar bem esse último jogo contra a Desportiva".

Por determinação do regulamento, todos os jogos da última rodada devem acontecer simultaneamente, no sábado, às 15h. O Serra encerra a sua participação com mais um clássico, desta vez contra a Desportiva Ferroviária, no estádio Robertão, em Serra Sede.

