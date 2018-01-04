Técnico da Tiva se mostra orgulhoso com comprometimento dos jogadores

O primeiro adversário que a Desportiva Ferroviária terá pela frente no Campeonato Capixaba 2018 será o Atlético Itapemirim - atual campeão do torneio. Porém, quando a bola rolar no dia 17 deste mês, às 20h15, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, o técnico Rafael Soriano espera ver em campo um time cheio de vontade - postura igual a que o elenco vem tendo na pré-temporada. Na visão do comandante grená, por mais que o comando técnico e a filosofia de trabalho tenham sido mantidas, o clube do Engenheiro Araripe tem que continuar se mantendo sólido, sobretudo na defesa.

Rafael Soriano, técnico da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva Ferroviária

"Eles demonstraram um comprometimento muito grande com a Desportiva e nosso projeto, recusando propostas, depois do ocorrido (prisão do então presidente Edney Costa), para continuarem aqui. Isso tem que ser reconhecido."

Rafael Soriano também comentou sobre os reforços que chegaram para a disputa do Estadual.

"O Ricardinho tem uma experiência muito grande, principalmente no futebol carioca, e tenho certeza de que vai nos ajudar, tem velocidade e muita entrega. O Rafael Andrade é um jovem promissor que fez uma boa Série B do Carioca pelo Itaboraí. O Müller Brenner é um atacante que faz tanto a função de área como a de beirada de campo e é artilheiro. Já o Heron é uma prata da casa, uma joia que o clube tem e que teve uma oportunidade de conhecer um grande centro e um grande clube, então volta mais maduro e tem muito potencial", comentou Rafael Soriano, que ainda opinou sobre o que esperar do Capixabão:

"Sabemos que será um desafio muito grande, mas a única forma que temos de compensar isso é com muito trabalho. Todos os jogadores estão conscientes da importância desses quinze dias de trabalho para que a gente possa chegar o mais próximo possível daquilo que é ideal para a estreia. Precisamos fazer ponto a ponto, devido ao pouco tempo de trabalho, nós temos que galgar degrau a degrau. No primeiro momento, temos que garantir a nossa permanência na primeira divisão, depois brigar pela classificação para a próxima fase e assim fazendo etapa por etapa, mas com certeza nós temos uma equipe muito qualificada tecnicamente e comprometida com a causa."