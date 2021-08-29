TAS nega pedido da La Liga sobre liberação de jogadores para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Crédito: Divulgação / LaLiga

A La Liga comunicou que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido para que os jogadores sul-americanos não fossem liberados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. A entidade afirmou que a Corte tomou a decisão "sem motivação".Por conta de decisão do TAS, o organismo que organiza o Campeonato Espanhol fez uma solicitação à Federação Espanhola de Futebol o adiamento de duas partidas da 4ª rodada com o objetivo de "diminuir danos irreparáveis causados pela decisão que atenta contra a integridade desportiva da competição".

> Veja a tabela da La Liga

A La Liga afirmou que os atletas convocados para as partidas na América do Sul irão retornar aos seus clubes apenas no próximo dia 10 de setembro, em uma sexta-feira. No entanto, muitos deles deveriam jogar no sábado ou no domingo, o que seria complicado do ponto de vista físico para competir com os adversários em pé de igualdade.

A entidade alerta que o problema também será enfrentado em outubro, quando as Eliminatórias da Copa do Mundo também contarão com três jogos ao longo de 12 dias. Por outro lado, a Uefa e a Concacaf estão organizando suas partidas em apenas 10 dias para não atrapalhar os torneio domésticos.

SITUAÇÃO POLÊMICA

A Premier League se tornou a primeira entidade a não obrigar a liberação de atletas dos clubes para as seleções sul-americanas por conta da pandemia da Covid-19. Diversos países, entre eles o Brasil, está na "zona-vermelha" do Reino Unido. Dessa forma, os atletas que fossem representar seus países, teriam que passar por um período de isolamento de 10 dias ao retornarem, o que prejudicaria suas equipes.