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Tardelli revela ter sofrido ameaças e atos de vandalismo após eliminação do Santos

Atacante fez sua estreia no Peixe na derrota diante do Athlético-PR, mas teve o carro atacado por torcedores e sofreu ameaças após a eliminação santista...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 09:32

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 09:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Diego Tardelli relatou ter sido vítima de atos de vandalismo, ameaça e perseguição após a eliminação do Santos para o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador fez a estreia pelo Peixe na derrota do Peixe por um 1 a 0 nesta terça-feira, mesmo placar do jogo de ida.Em suas redes sociais, Tardelli relatou ter sido parado por torcedores em um semáforo, teve o carro chutado pelos torcedores e contou com a ajuda de policiais para chegar ao hotel em que está hospedado em Santos.
- Fomos eliminados, infelizmente. Todos tristes, chateados, mas quero contar uma cena de terror que passei na minha vida e jamais imaginaria que fosse passar por isso. Estava chegando próximo ao hotel e acredito que três ou quatro carros me seguiam. Parei no sinal, me fecharam e começaram a quebrar meu carro, chutar, amassar, dizer que eu ia morrer. Aquela tortura que fazem quando as coisas não vão bem. Fiquei triste e chateado. Contando alto, 10 pessoas, 10 torcedores, 10 vândalos. Torcida tem direito de cobrar, fase não é das melhores, mas isso não justifica o que passei. Primeira vez em 15, 20 anos de carreira. É muito triste passar por isso. Torcida pode ir no CT, em qualquer lugar cobrar, xingar, mas agredir, quebrar carro e tacar o terror não cabe mais no futebol. Não vai haver punição. Poderia ter acontecido qualquer coisa comigo. Sorte que encontrei um policial no caminho ao hotel e me escoltou até a porta. Eu estou bem, gente. Aqui no hotel já, no meu quarto. Vou descansar para o treino de amanhã. Mas fica minha indignação. Não esperava esse tipo de reação da torcida. Estamos cansados e sabemos que alguns fazem isso quando as coisas não vão bem. Os meia dúzia que não representam a torcida do Santos e outros clubes - relatou o atacante nos stories do Instagram.Tardelli foi apresentado no Santos no dia 27 de agosto e pediu duas semanas para entrar em forma. Ele não jogava desde maio, foi relacionado pela primeira vez e entrou nos 22 minutos do segundo tempo quando a equipe já estava perdendo. Diego Tardelli será mais uma opção para Fábio Carille no ataque diante o Ceará no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

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