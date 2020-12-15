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futebol

Tardelli é liberado para preparação fisica e está perto do retorno

O atacante está fora da equipe desde o meio de 2020 por conta de um grave problema no tornozelo direito...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 19:51

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 19:51

Crédito: Tardelli está fora de ação desde julho e pode ser opção em breve para Jorge Sampaoli-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, foi liberado pelo departamento médico do clube para começar a fazer trabalhos de preparação física. A assessoria do Galo confirmou a informação. O jogador alvinegro está longe da equipe desde o dia 15 de julho, quando teve uma grave lesão no tornozelo direito durante um jogo-treino na Cidade do Galo contra o América-MG. O problema exigiu uma cirurgia e a previsão de volta aos treinos era para 2021, mas Tardelli surpreendeu a todos.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE DO BRASILEIRÃO Mas, o atleta conseguiu antecipar o processo e pode ficar à disposição de Sampaoli antes da virada do ano. Por conta da lesão, Tardelli teve o seu contrato renovado pela diretoria do Galo até o fim do Campeonato Brasileiro, no fim de fevereiro de 2021.

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