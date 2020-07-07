Tammy Abraham, do Chelsea, faz pedido ao clube por aumento salarial

Crédito: Reprodução

Tammy Abraham fez um pedido de aumento salarial aos dirigentes do Chelsea, segundo o "The Times". O jogador é visto como uma joia no clube e quer renovar o contrato para ganhar mais.

Abraham se destacou no ataque dos Blues na temporada atual. Ele marcou 15 gols em 39 jogos e quer ganhar o dobro do seu contrato atual, que vai até 2022.