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futebol

Tammy Abraham, do Chelsea, faz pedido ao clube por aumento salarial

Joia do clube inglês quer fazer igual ao companheiro Callum
Hudson-Odoi, que renovou seu contrato com os Blues...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 15:46

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:46

Crédito: Reprodução
Tammy Abraham fez um pedido de aumento salarial aos dirigentes do Chelsea, segundo o "The Times". O jogador é visto como uma joia no clube e quer renovar o contrato para ganhar mais.
Abraham se destacou no ataque dos Blues na temporada atual. Ele marcou 15 gols em 39 jogos e quer ganhar o dobro do seu contrato atual, que vai até 2022.
Abraham recebe atualmente cerca de 220 mil euros por mês (cerca de R$ 1,3 milhão), mas quer ganhar 560 mil (cerca de R$ 3,3 milhões). O atacante se insira em Callum Hudson-Odoi, também uma joia do clube e que renovou seu contrato recentemente.

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