Tammy Abraham, do Chelsea, faz pedido ao clube por aumento salarial

Tammy Abraham fez um pedido de aumento salarial aos dirigentes do Chelsea, segundo o "The Times". O jogador é visto como uma joia no clube e quer renovar o contrato para ganhar mais.
Abraham se destacou no ataque dos Blues na temporada atual. Ele marcou 15 gols em 39 jogos e quer ganhar o dobro do seu contrato atual, que vai até 2022.
Abraham recebe atualmente cerca de 220 mil euros por mês (cerca de R$ 1,3 milhão), mas quer ganhar 560 mil (cerca de R$ 3,3 milhões). O atacante se insira em Callum Hudson-Odoi, também uma joia do clube e que renovou seu contrato recentemente.