Torneio idealizado pela Rede Gazeta

Taça das Comunidades impulsionou futebol feminino na Grande Vitória

No Campeonato Capixaba, time de Guarapari vai aproveitar o potencial das meninas do Muquiçaba, campeãs da competição

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 09:49 - Atualizado há 6 anos

Adriana, de apenas 16 anos, vai atuar no Capixabão Feminino pelo América Esporte Clube Crédito: Acervo Pessoal

A Copa do Mundo criou um ambiente para o crescimento do futebol feminino no Espírito Santo, mas uma outra competição teve papel determinante na decisão do América Esporte Clube em participar do Capixabão Feminino. O time de Guarapari será formado pela base da equipe do bairro Muquiçaba, atual bicampeã da Taça das Comunidades, torneio realizado em parceria da Rede Gazeta com a EDP.

O campeonato, que abrange toda a Região Metropolitana, revelou a atacante Adriana, de apenas 16 anos. A jovem, que virou até figurinha no álbum do torneio, acredita que a Taça EDP mudou a forma que as jogadoras encaram o esporte.

"Hoje, as meninas se dedicam muito mais aos treinos e esse tipo de postura é fruto das nossas participações na Taça das Comunidades. Além disso, os títulos fizeram com que várias novas garotas procurassem o América, pela oportunidade de jogar o torneio e o Campeonato Capixaba."

A Taça das Comunidades também trouxe o espírito de competição para Adriana. Às vésperas do seu primeiro Estadual, a atacante afirma que o seu time chega para “bater de frente” com qualquer outra equipe.

"A ansiedade sempre bate, é uma competição nível “hard”, mas tenho certeza que conseguiremos fazer bons jogos. Estamos preparadas para bater de frente com qualquer time e esperamos que esse Campeonato Capixaba seja maravilhoso igual à Taça EDP."

