Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alô, flamenguistas!

Taça da Libertadores é exposta ao público em Vitória

A réplica oficial do troféu conquistado pelo Flamengo em 2019 está na Capital para visitação apenas nesta terça-feira (18). Confira os horários

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 08:38
O troféu de campeão da Libertadores estará exposto na loja Nação Rubro-Negra do Shopping Vitória Crédito: Divulgação
No último domingo, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 3 a 0 e deu sequência à rotina de levantar troféus. O mais importante deles, nas conquistas recentes do Rubro-Negro, foi o da Taça Libertadores do ano passado, quando venceu o River Plate por 2 x 1, na final disputada em Lima, no Peru, no dia 23 de novembro.

Veja Também

Capixabas que jogam no Flamengo comemoram vitória na Supercopa

Taça e milhões na bagagem! Saiba quanto o Fla ganha com a Supercopa

Supercampeão, Flamengo mostra que a vida dos rivais será difícil em 2020

O bicampeonato da competição mais importante do continente foi celebrado efusivamente na volta do time ao Brasil. Um mar de gente lotou as ruas do Rio de Janeiro para recepcionar o time. Agora é a vez dos flamenguistas capixabas sentirem o gostinho de ver de perto o troféu.
Gabigol foi o grande herói do bicampeonato da Libertadores ao marcar os dois gols contra o River Plate Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A réplica oficial da taça continental ficará exposta na loja Nação Rubro-Negra, no Shopping Vitória, na Capital, a partir das 10 horas desta terça-feira. Nesta segunda-feira (17), os flamenguistas de Vila velha tiveram essa oportunidade. A entrada é gratuita e o torcedor pode tirar fotos e eternizar o momento ao lado do valioso troféu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados