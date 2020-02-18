Taça da Libertadores é exposta ao público em Vitória

No último domingo, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil ao vencer o Athletico-PR por 3 a 0 e deu sequência à rotina de levantar troféus. O mais importante deles, nas conquistas recentes do Rubro-Negro, foi o da Taça Libertadores do ano passado, quando venceu o River Plate por 2 x 1, na final disputada em Lima, no Peru, no dia 23 de novembro.
O bicampeonato da competição mais importante do continente foi celebrado efusivamente na volta do time ao Brasil. Um mar de gente lotou as ruas do Rio de Janeiro para recepcionar o time. Agora é a vez dos flamenguistas capixabas sentirem o gostinho de ver de perto o troféu.
A réplica oficial da taça continental ficará exposta na loja Nação Rubro-Negra, no Shopping Vitória, na Capital, a partir das 10 horas desta terça-feira. Nesta segunda-feira (17), os flamenguistas de Vila velha tiveram essa oportunidade. A entrada é gratuita e o torcedor pode tirar fotos e eternizar o momento ao lado do valioso troféu.