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futebol

Suspenso, titular será baixa no Flamengo contra o Fluminense

Clássico será no próximo domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 22:56

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 22:56

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
No empate sem gols com o Cuiabá, neste domingo no Maracanã, o Flamengo ainda teve uma outra notícia ruim. O lateral-esquerdo Filipe Luís recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o time diante do Fluminense, em clássico pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla-Flu será no próximo domingo.O camisa 16 é um dos titulares absolutos da equipe de Renato Gaúcho. Porém, antes do Fla-Flu, o técnico e os atletas mudam o foco para a Copa do Brasil. Na quarta, pelo jogo de ida da semifinal, encaram o Athletico na Arena da Baixada.
O Flamengo perdeu a chance de cortar ainda mais a vantagem para a liderança do Brasileirão. Se vencesse o Cuiabá, o Rubro-Negro colocaria a distância para o Atlético-MG em oito pontos - tendo dois jogos a menos que o Galo e o confronto direto contra o rival pelo título. Agora, está em 10 pontos.

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