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Crime

Suspeito convidou Daniel para fazer sexo com sua esposa, diz testemunha

O empresário Edison Brittes ainda confidenciou a esse amigo que usou cocaína e drogas sintéticas antes de matar o jogador

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 14:32
O casal Brittes e Daniel Crédito: Reprodução
A morte de Daniel ganhou mais um capítulo na manhã desta quinta-feira. Uma testemunha afirmou que Edison Brittes, suspeito do assassinato, teria convidado o jogador para ter relações sexuais com sua esposa, Cristiana Brittes. O ato foi divulgado por um conhecido de Edison ao site Massa News e teria acontecido horas antes da tortura contra o meia.
Ele disse que estava muito louco, que convidou Daniel para dormir com a mulher dele. Ele sabia, a mulher também, foi um acordo. E depois que ele viu que realmente os dois estavam juntos na cama ele se revoltou e resolveu matar Daniel
Testemunha
Edison ainda confidenciou a esse amigo que usou cocaína e drogas sintéticas antes de cometer o crime.
"A família tem direito de saber que Daniel não tentou estuprar ninguém, ele realmente foi inocente na história", concluiu.
Daniel foi encontrado morto no último dia 27 em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.
O jogador pertencia ao São Paulo e estava emprestado para o São Bento (SP). Daniel surgiu nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de se tornar profissional, reforçou o Botafogo em 2013, no qual teve espaço na equipe principal e se destacou no ano seguinte. Em dezembro de 2014, chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo.
 

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