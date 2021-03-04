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Superstição? Palmeiras conta com coincidências entre finais para ser campeão da Copa do Brasil; confira

Uniformes com detalhes geométricos, goleiro adversário e eliminação na semifinal são algumas das semelhanças entre as decisões
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Publicado em 04 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu, no último domingo (28), um importante passo em busca da conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil, ao bater o Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre. O Verdão, para conquistar o título, conta com diferentes fatores ao seu favor, como o bom retrospecto na competição e, acima de tudo, a superstição.
>> Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais participações na Libertadores
O Alviverde venceu o torneio em duas oportunidades no século XXI, uma em 2012 e outra em 2015. Em ambas, a equipe contou com diferentes acontecimentos que se repetiram na campanha atual. O LANCE!/NOSSO PALESTRA, então, relembra.Vestimenta geométrica
A Puma anunciou, recentemente, o novo uniforme do Maior Campeão do Brasil, com uma estética diferente da adotada em temporadas anteriores. A primeira camisa, quadriculada em diferentes tons de verde, chamou a atenção dos supersticiosos de plantão, que já fizeram relações com as últimas conquistas alviverdes na Copa.
A geometria, portanto, esteve presente tanto em 2012, quanto em 2015. No ano do rebaixamento, o Palmeiras, no entanto, não contou com este detalhe em toda a camisa, mas sim na parte superior, que era enfeitada com triângulos de diferentes tons de verde.
Em 2015, os losangos fizeram parte de toda a frente da camisa, também utilizado mais de um verde, e o modelo foi relembrado por torcedores assim que o novo uniforme foi anunciado.
Goleiro conhecido
Outra coincidência é a presença do goleiro Vanderlei em todos estes anos, atuando na meta adversária. Além disso, nas duas oportunidades passadas, o arqueiro ficou apenas com o vice da competição.
Mesmo sem atuar na primeira finalíssima da edição atual, o jogador está presente no elenco do Grêmio e foi titular em boa parte da campanha gaúcha.
A última coincidência envolvendo esta partida está na semifinal da competição. Em uma das chaves, o América Mineiro foi eliminado pelo Palmeiras, algo inédito. Na outra, porém, a eliminação do São Paulo, desta vez para o Grêmio, não é novidade para a torcida do Maior Campeão Nacional.
No segundo título do clube, o Coritiba, que foi vice-campeão, eliminou o Tricolor Paulista e, com isso, chegou às finais da competição. As partidas terminaram em 1 a 0, para o time paulistano, e 2 a 0, para o Coxa.Em 2015, o adversário do Santos, que enfrentou o Alviverde na final, foi, novamente, o São Paulo. Desta vez, o Peixe eliminou o rival com duas vitórias imponentes: 3 a 1, tanto na ida, quanto na volta.
Com isso, o Palmeiras entra em campo confiante, no próximo domingo (07), na finalíssima da Copa do Brasil, contra o Grêmio, às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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