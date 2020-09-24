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Substituto de Ramon, Thiago Kosloski exalta luta de jogadores do Vasco: 'Fizeram o que era possível'

Auxiliar-técnico e à beira do campo na ausência do treinador principal por Covid-19, ele evitou apontar culpados pelo empate e a consequente eliminação na Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 01:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2020 às 01:05
Crédito: Thiago Kosloski esteve à beira do campo como técnico principal do Vasco pela segunda vez seguida (Divulgação CBF
O empate gerou eliminação, então o gosto é de derrota no Vasco. Natural. Mas nem por isso o auxiliar-técnico Thiago Kosloski - titular na ausência de Ramon Menezes, com Covid-19 - acusa culpados pelo fim da participação do Vasco na Copa do Brasil.- Difícil apontar dedos. Hoje só tenho que exaltar a luta dos jogadores. Falei no vestiário que tenho muito orgulho deles, eles fizeram o que era possível. Depois a gente esfria a cabeça e começa a ver que poderia ter feito de melhor. O Ramon é detalhista, inteligente - analisa Thiago, que já olha para o futuro:
- Fator psicológico... todo mundo fica triste, mas temos que pensar que já tem outro jogo domingo. Não tem tempo de comemorar vitória nem de lamentar derrota. Teremos um jogo difícil com o Red Bull, que pode nos colocar na terceira posição - lembrou o auxiliar.
O Vasco se reapresenta nesta quinta-feira, em São Januário. Com um treino mais leve para quem jogou mais tempo nesta quarta, o time começa a se preparar para a sequência da temporada.

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