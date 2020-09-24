Substituto de Ramon, Thiago Kosloski exalta luta de jogadores do Vasco: 'Fizeram o que era possível'

O empate gerou eliminação, então o gosto é de derrota no Vasco. Natural. Mas nem por isso o auxiliar-técnico Thiago Kosloski - titular na ausência de Ramon Menezes, com Covid-19 - acusa culpados pelo fim da participação do Vasco na Copa do Brasil.- Difícil apontar dedos. Hoje só tenho que exaltar a luta dos jogadores. Falei no vestiário que tenho muito orgulho deles, eles fizeram o que era possível. Depois a gente esfria a cabeça e começa a ver que poderia ter feito de melhor. O Ramon é detalhista, inteligente - analisa Thiago, que já olha para o futuro: