Substituto de Ramon, Thiago Kosloski exalta luta de jogadores do Vasco: 'Fizeram o que era possível'

O empate gerou eliminação, então o gosto é de derrota no Vasco. Natural. Mas nem por isso o auxiliar-técnico Thiago Kosloski - titular na ausência de Ramon Menezes, com Covid-19 - acusa culpados pelo fim da participação do Vasco na Copa do Brasil.- Difícil apontar dedos. Hoje só tenho que exaltar a luta dos jogadores. Falei no vestiário que tenho muito orgulho deles, eles fizeram o que era possível. Depois a gente esfria a cabeça e começa a ver que poderia ter feito de melhor. O Ramon é detalhista, inteligente - analisa Thiago, que já olha para o futuro:
- Fator psicológico... todo mundo fica triste, mas temos que pensar que já tem outro jogo domingo. Não tem tempo de comemorar vitória nem de lamentar derrota. Teremos um jogo difícil com o Red Bull, que pode nos colocar na terceira posição - lembrou o auxiliar.
O Vasco se reapresenta nesta quinta-feira, em São Januário. Com um treino mais leve para quem jogou mais tempo nesta quarta, o time começa a se preparar para a sequência da temporada.