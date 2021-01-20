Sub-20: Goleiro Leandro se despede do Palmeiras após três anos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O ciclo do goleiro titular do Palmeiras Sub-20, Leandro, está oficialmente encerrado. Em publicação em seu perfil de Instagram, o jovem anunciou que não continuará no clube em 2021. Arqueiro da geração 2001, ele tem idade para integrar as categorias de base até o final da próxima temporada.

Leandro chegou ao Palmeiras no Sub-18 em 2018, após passagem pela base do Cruzeiro. Canhoto de bom porte físico, ganhou inúmeros títulos com a base do Verdão, como o Mundial de Clubes Sub-17, Paulista Sub-17, Copa do Brasil Sub-20 e duas vezes o Campeonato Paulista Sub-20, além de diversos torneios de menor expressão.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Jogo de seis pontos! Veja os capítulos recentes da rivalidade entre Palmeiras e Flamengo Na temporada 2020, disputou 17 jogos da equipe sub-20, sendo o goleiro com maior número de partidas. Dez vezes titular no Campeonato Brasileiro, foi peça chave para a classificação na última rodada diante do Botafogo, no Allianz Parque. Pela equipe profissional, foi relacionado em duas ocasiões, nas quais substituiu, ao lado de Mateus, as ausências de Jailson e Vinicius Silvestre, contaminados pela Covid-19.