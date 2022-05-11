Sub-20 do São Paulo, treinado por Alex, garante sua primeira vitória no Campeonato Paulista

O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao vencer o Nacional por 4 a 2 nesta quarta-feira (11), com gols de Drummond (2), Azeez e Brito. A partida foi disputada o estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. No primeiro tempo, o Tricolor paulista conseguiu movimentar o ataque e incomodou a equipe adversária. Após as mudanças do técnico Alex no intervalo, a equipe foi para cima e não demorou muito para abrir o placar.
Léo Silva cobrou falta pela esquerda aos seis minutos e Drummond desviou para o gol. Pouco depois, saiu o empate do Nacional. O segundo gol veio aos 17 minutos da etapa final. De cabeça, ele completou o escanteio pela direita, cobrado por Luiz Henrique. O time da casa marcou o segundo pouco depois.
O terceiro gol do São Paulo saiu após um passe de Luiz Henrique para Azeez, que tocou para o gol e recolocou o Tricolor na frente. Para consolidar a vitória, Brito fez o quarto.A equipe sub-20 volta a campo novamente no dia 25, contra o o SC Brasil, às 15h, no CFA Laudo Natel.