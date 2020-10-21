Sub-20 do Galo goleia o Bragantino-PA e abre vantagem na Copa do BR

O time sub-20 do Atlético-MG deu um passo importante para avançar às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 ao golear o Bragantino-PA por 4 a 2, no jogo de ida das oitavas de final. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira, 21 de outubro, no estádio Diogão, em Bragança, no Pará.Os gols alvinegros foram de Matheus Alisson, Hiago, Giovani e Júlio César. A partida de volta acontecerá no dia 28/10 (quarta-feira), às 17h, no Sesc Venda Nova. Quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Goiás. No decorrer do jogo, entraram Pedro Henrique, Júlio César, Carlos Daniel, Giovani, Denilson e Léo Simoni. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final. Os gols alvinegros foram de Matheus Alisson, Hiago, Giovani e Júlio César. A partida de volta acontecerá no dia 28/10 (quarta-feira), às 17h, no Sesc Venda Nova. Quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Goiás. No decorrer do jogo, entraram Pedro Henrique, Júlio César, Carlos Daniel, Giovani, Denilson e Léo Simoni. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.