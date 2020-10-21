Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20 do Galo goleia o Bragantino-PA e abre vantagem na Copa do BR

O time alvinegro fará o jogo de volta contra os paraenses no dia 28 de outubro, em BH...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 18:18

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:18

Crédito: O Galinho está perto de avançar às quartas de final da Copa do Brasil sub-20-(Divulgação/Atlético-MG
O time sub-20 do Atlético-MG deu um passo importante para avançar às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 ao golear o Bragantino-PA por 4 a 2, no jogo de ida das oitavas de final. A partida foi disputada na tarde desta quarta-feira, 21 de outubro, no estádio Diogão, em Bragança, no Pará.Os gols alvinegros foram de Matheus Alisson, Hiago, Giovani e Júlio César. A partida de volta acontecerá no dia 28/10 (quarta-feira), às 17h, no Sesc Venda Nova. Quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Goiás. No decorrer do jogo, entraram Pedro Henrique, Júlio César, Carlos Daniel, Giovani, Denilson e Léo Simoni. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final. Os gols alvinegros foram de Matheus Alisson, Hiago, Giovani e Júlio César. A partida de volta acontecerá no dia 28/10 (quarta-feira), às 17h, no Sesc Venda Nova. Quem passar enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Goiás. No decorrer do jogo, entraram Pedro Henrique, Júlio César, Carlos Daniel, Giovani, Denilson e Léo Simoni. O Atlético foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, derrotando o Flamengo na final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Daniel Cady fala pela primeira vez sobre separação de Ivete Sangalo
Marcos Oliveira, o Beiçola, reclama de gritaria e falta de sexo no Retiro dos Artistas
Como funciona o Retiro dos Artistas, que abriga celebridades em vulnerabilidade
Imagem de destaque
Caso Anita Harley: o que poderia ser feito para proteger o patrimônio bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados