Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sub-20 do Galo elimina o Corinthians do Brasileiro nos pênaltis e vai encarar o Furacão na grande final
Os dois times ficaram empatados por 1 a 1 no tempo normal e a decisão da vaga teve de ir para a penalidades, vencida por 5 a 4 pelos mineiros...
LanceNet

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:54

Crédito: Talison abriu o placar do duelo, mas o Timão empatou, e o Galinho só conseguiu a vaga na cobrança de pênaltis-(Divulgação/Atlético-MG
Atlético-MG e Corinthians decidiram a última vaga na final do Brasileiro Sub-20. Deu Galo, que irá encarar o Athletico-PR, que superou o Flamengo na outra semifinal. O duelo entre Galinho e Timão foi nesta segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. O placar do duelo foi 1 a 1 no tempo normal.
Talison abriu o placar para o Atlético e Du empatou para os paulistas, levando a decisão do finalista para a cobrança de pênaltis.
VEJA A TABELA DA SÉRIE A ATUALIZADA. SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME Na disputa de penalidades, o Galinho foi mais eficaz e venceu por 5 a 4. Matheus Araújo perdeu a quarta cobrança do Corinthians, dando a vantagem para o Atlético, que confirmou a vaga com Guilherme Santos, contando com a sorte, já que a bola bateu na trave e nas costas do goleiro corintiano. Galo na final. A decisão será em dois jogos, ainda sem data confirmada.
O time mineiro terá a vantagem de decidir o título em casa, pois fez a melhor campanha na fase de classificação. O Furacão terminou em segundo, tendo os dois melhores times do campeonato na final.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados