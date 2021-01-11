Sub-20 do Galo elimina o Corinthians do Brasileiro nos pênaltis e vai encarar o Furacão na grande final

Atlético-MG e Corinthians decidiram a última vaga na final do Brasileiro Sub-20. Deu Galo, que irá encarar o Athletico-PR, que superou o Flamengo na outra semifinal. O duelo entre Galinho e Timão foi nesta segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. O placar do duelo foi 1 a 1 no tempo normal.
Talison abriu o placar para o Atlético e Du empatou para os paulistas, levando a decisão do finalista para a cobrança de pênaltis.
Na disputa de penalidades, o Galinho foi mais eficaz e venceu por 5 a 4. Matheus Araújo perdeu a quarta cobrança do Corinthians, dando a vantagem para o Atlético, que confirmou a vaga com Guilherme Santos, contando com a sorte, já que a bola bateu na trave e nas costas do goleiro corintiano. Galo na final. A decisão será em dois jogos, ainda sem data confirmada.
O time mineiro terá a vantagem de decidir o título em casa, pois fez a melhor campanha na fase de classificação. O Furacão terminou em segundo, tendo os dois melhores times do campeonato na final.