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Súarez diz que Bayern é um dos favoritos, mas afirma que não tem nada ganho ainda

Atacante comemorou resultado e lembrou que em jogo único as chances são iguais a todos...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 19:26

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:26

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Após a classificação do Barcelona sobre o Napoli para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Luis Suárez comemorou o resultado positivo e disse que o objetivo foi cumprido.
- Era o que queríamos. Há duas semanas, desde que o Campeonato Espanhol acabou, preparamos a partida sabendo da dificuldade de um adversário que nos dificultou o primeiro jogo. O importante é que passamos, avançamos e agora pensamos no próximo rival - disse o camisa 9.
Autor do terceiro gol do Barcelona, em bela cobrança de pênalti, Suárez disse que o Bayern, que vive ótimo momento, é um dos favoritos, mas tratou de afirmar que ninguém ganha o jogo antes dele começar.
- Em jogo único, qualquer um tem chances. É um grande rival, um dos candidatos, tal como todos os oito em Lisboa. Mas é preciso jogar as partidas.

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