Súarez diz que Bayern é um dos favoritos, mas afirma que não tem nada ganho ainda

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Após a classificação do Barcelona sobre o Napoli para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, o atacante Luis Suárez comemorou o resultado positivo e disse que o objetivo foi cumprido.

- Era o que queríamos. Há duas semanas, desde que o Campeonato Espanhol acabou, preparamos a partida sabendo da dificuldade de um adversário que nos dificultou o primeiro jogo. O importante é que passamos, avançamos e agora pensamos no próximo rival - disse o camisa 9.

Autor do terceiro gol do Barcelona, em bela cobrança de pênalti, Suárez disse que o Bayern, que vive ótimo momento, é um dos favoritos, mas tratou de afirmar que ninguém ganha o jogo antes dele começar.