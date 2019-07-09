STJD rejeita pedido de anulação e Vitória está fora da Série D

O Ituano acabou derrotado com a marcação de um pênalti inexistente para o Ituano Crédito: Miguel Schincariol/ Ituano FC

Mas, na tarde desta terça-feira, o órgão recusou o recurso e a eliminação do time capixaba foi oficializada. O presidente do Vitória, Ademar Rocha, protestou contra as decisões do árbitro Diego Pombo e acredita que possa ter haver um esquema de favorecimento ao Ituano.

"Se a gente for analisar todos os fatos, tudo leva a crer que existiu um conluio para classificar o Ituano. A começar pela escalação do árbitro, que já estava há mais de um mês sem apitar, além do vínculo com o estado de São Paulo. No confronto anterior, contra a Caldense, o mesmo Ituano foi favorecido em um lance semelhante. Na partida de sábado, ele apitava tudo contra o Vitória e acabou marcando aquele pênalti inexistente.

Ex-vereador da Capital capixaba, Ademar afirma que o meio do futebol é mais sujo que o político.

"Tive 20 anos de mandato no meio político e pensei que nada poderia ser mais sujo. Mas, com apenas três anos à frente de um clube de futebol, vi que estava enganado."

Com a decisão desfavorável da Justiça Desportiva, o Vitória agora contabiliza os prejuízos. Segundo o presidente Ademar Rocha, as perdas com a eliminação se aproximam de R$ 1 milhão.

"Só de salários, alimentação e moradia gastamos até o momento R$ 500 mil. Mas, se a gente for calcular os possíveis ganhos com rendas e um futuro acesso para a Série C, o Vitória estará deixando de ganhar pelo menos mais R$ 500 mil. Então todo o investimento que fizemos para jogarmos de igual para igual com outras equipes foi em vão".