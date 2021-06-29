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futebol

Sterling comemora classificação da Inglaterra na Euro: 'Grande exibição'

Atacante do Manchester City é o principal jogador da Inglaterra na Eurocopa, com três gols marcados. Atleta elogia atuação de Declan Rice e Kalvin Phillips: 'Foram animais'...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 15:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 15:53
Crédito: JOHN SIBLEY / POOL / AFP
Principal nome da Inglaterra na Eurocopa, o atacante Raheem Sterling comemorou a vitória sobre a Alemanha e a consequente classificação para as quartas de final do torneio. Artilheiro do English Team com três gols marcados, o camisa 10 abriu o placar no triunfo por 2 a 0 sobre os germânicos.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Sabíamos que precisávamos fazer uma grande exibição contra uma equipe muito boa e acho que fizemos isso hoje. Sabíamos a intensidade com que poderíamos jogar, mas muitas equipes não conseguem lidar com isso - disse Sterling.
+ Fernandinho renovou até 2022! Veja como estão os jogadores que eram do elenco do Manchester City quando o brasileiro chegou ao futebol inglês!
Sterling também aproveitou para elogiar as atuações dos volantes Declan Rice e Kalvin Phillips, que fazem grande Eurocopa. Para o jogador do Manchester City, os meio-campistas foram "animais" na marcação.
- Os dois garotos no meio-campo (Rice e Phillips) eram classe, eles comeram terra, eles eram apenas animais lá - concluiu.

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