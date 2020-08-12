futebol

Stephan Lichtsteiner anuncia aposentadoria do futebol

Ex-lateral parou aos 36 anos. Ele ficou bastante conhecido por seu tempo na Juventus...
LanceNet

Publicado em 

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:34

Crédito: Divulgação
Stephan Lichtsteiner comunicou sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ex-lateral resolveu parar e publicou um vídeo agradecendo a todos que o acompanharam ao longo dos últimos anos.
"Um humilde adeus e um grande abraço a todos o meus fãs e seguidores! Muito obrigado por tudo, Steph", escreveu o jogador.
Mais conhecido por sua carreira na Juventus, Lichtsteiner também jogou na Lazio, Lille, Arsenal e Augsburg, seu último clube. Ele atuou em 624 partidas, marcou 30 gols e deu 48 assistências.

