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Sporting empresta o atacante brasileiro Luiz Phellype ao Santa Clara, também de Portugal

Brasileiro assinou por uma temporada com o clube da Ilha de São Miguel e busca espaço após grave lesão que o afastou dos gramados por 13 meses entre 2020 e 2021...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:20

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 18:20
Crédito: Divulgação / Santa Clara
O Santa Clara, de Portugal, anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Luiz Phellype. Jogador do Sporting, o brasileiro chega por empréstimo de uma temporada na equipe da Ilha de São Miguel e já foi apresentado no novo clube.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato PortuguêsNa temporada passada, Luiz Phellype não entrou em campo pelo time principal do Sporting, que foi campeão nacional. No início de 2020, o atacante sofreu grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por 13 meses. Em seu retorno, atuou apenas pelo Sporting B, da terceira divisão portuguesa.
- O que mais quero é jogar no meu melhor nível novamente, porque estou há muito tempo afastado, longe dos grandes jogos. Só quero voltar a ser feliz e a fazer o que mais gosto. Isso é o mais importante nesse momento. E, primeiramente, quero mostrar a mim mesmo e, depois, às pessoas que ainda têm dúvidas de como estou depois da lesão - disse o brasileiro.
+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
Se o Sporting teve grande desempenho na temporada 2020/21, o mesmo pode-se dizer do Santa Clara. O time dos Açores terminou o Campeonato Português na sexta colocação, sua melhor posição na história. Para Luiz Phellype, a equipe é um ótimo lugar para "recomeçar".
- (O Santa Clara) É um dos melhores clubes aqui para poder recomeçar, estruturado, sólido no futebol português e que me dará todas as condições de voltar a ser o que era. E isso pesou na minha decisão. O time conquistou a primeira vitória na liga nesse fim de semana, e que seja a primeira de muitas. E que eu possa ajudar com muitos gols. Já estou com saudades - afirmou.

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