Sporting empresta o atacante brasileiro Luiz Phellype ao Santa Clara, também de Portugal

Crédito: Divulgação / Santa Clara

O Santa Clara, de Portugal, anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Luiz Phellype. Jogador do Sporting, o brasileiro chega por empréstimo de uma temporada na equipe da Ilha de São Miguel e já foi apresentado no novo clube.

+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato PortuguêsNa temporada passada, Luiz Phellype não entrou em campo pelo time principal do Sporting, que foi campeão nacional. No início de 2020, o atacante sofreu grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por 13 meses. Em seu retorno, atuou apenas pelo Sporting B, da terceira divisão portuguesa.

- O que mais quero é jogar no meu melhor nível novamente, porque estou há muito tempo afastado, longe dos grandes jogos. Só quero voltar a ser feliz e a fazer o que mais gosto. Isso é o mais importante nesse momento. E, primeiramente, quero mostrar a mim mesmo e, depois, às pessoas que ainda têm dúvidas de como estou depois da lesão - disse o brasileiro.

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Se o Sporting teve grande desempenho na temporada 2020/21, o mesmo pode-se dizer do Santa Clara. O time dos Açores terminou o Campeonato Português na sexta colocação, sua melhor posição na história. Para Luiz Phellype, a equipe é um ótimo lugar para "recomeçar".