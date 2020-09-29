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futebol

Sporting anuncia contratação do atacante Bruno Tabata

Brasileiro de 23 anos, revelado no Atlético-MG estava no Portimonense e assinou contrato com o clube da capital portuguesa pelas próximas cinco temporadas....

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 15:05
Crédito: Divulgação Sporting CP
O atacante Bruno Tabata é o mais novo reforço do Sporting, de Portugal. O brasileiro de 23 anos chega ao Alvalade vindo do Portimonense SC e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, multa rescisória fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$397 milhões).
– É o dia mais feliz da minha vida. Estou realizando um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu – disse Bruno ao canal oficial do clube.
Tabata foi revelado no Atlético Mineiro, e se transferiu para a Europa na temporada de 2015/2016 para atuar pelo no Portimonense (POR). Ele também faz parta da Seleção Brasileira Sub-23.
– A dimensão do Sporting é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado –
No novo clube, o atacante vai reencontrar o compatriota Wendel, o que deve contribuir para uma rápida adaptação.
– O Wendel é um amigo. Sempre que nos encontrámos na Seleção Brasileira e ficamos no mesmo quarto. Vai-me ajudar muito na adaptação – acrescentou Tabata..

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