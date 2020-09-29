Sporting anuncia contratação do atacante Bruno Tabata

Crédito: Divulgação Sporting CP

O atacante Bruno Tabata é o mais novo reforço do Sporting, de Portugal. O brasileiro de 23 anos chega ao Alvalade vindo do Portimonense SC e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, multa rescisória fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$397 milhões).

– É o dia mais feliz da minha vida. Estou realizando um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu – disse Bruno ao canal oficial do clube.

Tabata foi revelado no Atlético Mineiro, e se transferiu para a Europa na temporada de 2015/2016 para atuar pelo no Portimonense (POR). Ele também faz parta da Seleção Brasileira Sub-23.

– A dimensão do Sporting é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado –

No novo clube, o atacante vai reencontrar o compatriota Wendel, o que deve contribuir para uma rápida adaptação.