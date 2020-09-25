Sport oferece seguro para torcedores em parceria com seguradora multinacional

O Sport acaba de fechar uma parceria com a MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com vasta experiência no país. Os torcedores poderão, a partir desta semana, contratar o seguro Sport Vida com condições especiais. Além de contar com as coberturas seguro de vida, os torcedores ainda ajudarão o time do coração, uma vez que parte do valor pago mensalmente será destinado ao Sport.O seguro oferece cobertura para morte, invalidez, doenças graves, além de assistências para ajudar o torcedor no dia a dia, como chaveiro, eletricista e guincho. Para dar suporte ao atendimento e manutenção do produto, o Sport Vida conta com todo o know-how da Valianza – um time de estruturação de seguros para pessoas físicas e jurídicas, que está no mercado desde 2014, especializada no mercado de futebol.