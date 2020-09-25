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futebol

Sport oferece seguro para torcedores em parceria com seguradora multinacional

Leão e MAG Seguros fecharam uma parceria e o torcedor do Leão será um dos maiores beneficiados...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 18:22
Crédito: Divulgação/Sport
O Sport acaba de fechar uma parceria com a MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência com vasta experiência no país. Os torcedores poderão, a partir desta semana, contratar o seguro Sport Vida com condições especiais. Além de contar com as coberturas seguro de vida, os torcedores ainda ajudarão o time do coração, uma vez que parte do valor pago mensalmente será destinado ao Sport.O seguro oferece cobertura para morte, invalidez, doenças graves, além de assistências para ajudar o torcedor no dia a dia, como chaveiro, eletricista e guincho. Para dar suporte ao atendimento e manutenção do produto, o Sport Vida conta com todo o know-how da Valianza – um time de estruturação de seguros para pessoas físicas e jurídicas, que está no mercado desde 2014, especializada no mercado de futebol.
A corretora possui uma série de soluções em proteção patrimonial e gestão de riscos orientadas para clubes de futebol. Com um time de atuação altamente qualificado, seus profissionais possuem as mais especializadas certificações do mercado segurador.

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