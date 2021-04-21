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Spezia monta forte bloqueio defensivo, e líder Inter de Milão empata pelo Italiano

Empate em 1 a 1 ainda mantém Inter de Milão na liderança do Campeonato Italiano, com diferença de dez pontos para o Milan...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 17:41
Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Nesta quarta-feira, o Spezia recebeu a Inter de Milão no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com Diego Farias marcando para a equipe da casa, e Ivan Perisic deixando tudo igual para os visitantes.
Veja a tabela do ItalianoABRIU O PLACARA partida começou melhor para o Spezia, que soube aproveitar a sua única finalização da primeira etapa. Aos doze minutos, a equipe da casa foi ao ataque e, em chance de Diego Farias, abriu o placar no Alberto Picco em seu primeiro ataque.
EMPATEApós abrir o placar com Diego Farias, o time do Spezia passou a jogar em um modo completamente defensivo. Dessa forma, a Inter de Milão foi ao ataque, e pressionou até que, aos 39 minutos do primeiro tempo, Ivan Perisic deixou tudo igual no placar.
100% DEFENSIVOPara a segunda etapa, o Spezia optou por manter o estilo de jogo da primeira etapa, e 'estacionou um ônibus' na defesa. O time da casa não atacava em nenhum momento, e esperava os ataques adversários para impedi-los de qualquer maneira.
INTER ATACACom o time do Spezia jogando de forma defensiva e chamando a Inter de Milão para o seu campo, a equipe adversária decidiu atacar. As dificuldades para frear um forte bloqueio do setor de defesa do Spezia eram grandes, e a Inter até viu dois gols serem anulados por impedimento, mas voltou para a casa com um empate.
SEQUÊNCIA​O Spezia enfrenta o Genoa neste sábado, às 10h (de Brasília). A Inter de Milão, por sua vez, enfrenta o Hellas Verona às 10h (de Brasília) deste domingo.

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