Spezia monta forte bloqueio defensivo, e líder Inter de Milão empata pelo Italiano

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP

Nesta quarta-feira, o Spezia recebeu a Inter de Milão no Stadio Alberto Picco, em La Spezia, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com Diego Farias marcando para a equipe da casa, e Ivan Perisic deixando tudo igual para os visitantes.

Veja a tabela do ItalianoABRIU O PLACARA partida começou melhor para o Spezia, que soube aproveitar a sua única finalização da primeira etapa. Aos doze minutos, a equipe da casa foi ao ataque e, em chance de Diego Farias, abriu o placar no Alberto Picco em seu primeiro ataque.

EMPATEApós abrir o placar com Diego Farias, o time do Spezia passou a jogar em um modo completamente defensivo. Dessa forma, a Inter de Milão foi ao ataque, e pressionou até que, aos 39 minutos do primeiro tempo, Ivan Perisic deixou tudo igual no placar.

100% DEFENSIVOPara a segunda etapa, o Spezia optou por manter o estilo de jogo da primeira etapa, e 'estacionou um ônibus' na defesa. O time da casa não atacava em nenhum momento, e esperava os ataques adversários para impedi-los de qualquer maneira.

INTER ATACACom o time do Spezia jogando de forma defensiva e chamando a Inter de Milão para o seu campo, a equipe adversária decidiu atacar. As dificuldades para frear um forte bloqueio do setor de defesa do Spezia eram grandes, e a Inter até viu dois gols serem anulados por impedimento, mas voltou para a casa com um empate.