Sósia do técnico Jorge Jesus, do Flamengo, faz sucesso em Cachoeiro de Itapemirim

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:26

 - Atualizado há 6 anos

Cachoeirense é comparado ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Redes Sociais

Um cachoeirense, de 60 anos, está ficando famoso na região. Sua semelhança com o técnico do Flamengo Jorge Jesus está rendendo muitos cliques pela cidade. E a coincidência vai além da aparência, o sósia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, também se chama Jorge só que assina o sobrenome Moraes. Ele conta que a comparação começou no mês passado por causa de uma foto com a camisa do Flamengo.

“Minha foto começou a bombar entre o pessoal e comecei a receber muito comentários falando que pareço mesmo com ele. Até flamenguistas de outros lugares estão falando isso comigo”, contou Jorge Moraes.

Na cidade, o Jorge Jesus cachoeirense já está sendo abordado para fotos em vários lugares. “Ontem eu fui assistir ao jogo do Flamengo em uma lanchonete e percebi que as pessoas estavam me olhando e cochichando, depois até os garçons me pararam para tirar fotos. Hoje (quinta-feira) foi no Fórum que pediram foto, isso é até engraçado”.

Agora, que já está ficando conhecido entre os torcedores, Moraes recebeu um convite para “comandar” o time de sósias do Flamengo no Rio de Janeiro. “Eles já conseguiram reunir várias pessoas parecidas assim, inclusive com o Gabigol, e me falaram que só faltava o técnico. Eu não sei se vou conseguir ir, mas fiquei honrado com o convite.”

Cachoeirense é comparado ao Jorge Jesus, técnico do Flamengo

Flamengo cachoeiro flamengo

