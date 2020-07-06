Sorteio para a definição do mando de campo da final da Taça Rio acontece nesta segunda

A FERJ anunciou que o sorteio do mando de campo para a final da Taça Rio, que será realizada na próxima quarta entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, acontece na manhã desta segunda, às 10h. Vale destacar que, apesar do clássico ser realizado no Maracanã, esta definição ganhou importância, após a MP 984/20, que determina que a negociação do direito de transmissão fique com os clubes mandantes. A diretoria do Flamengo exibiu as partidas contra Boavista e Volta Redonda em sua TV, no Youtube, e já declarou que pretende utilizar seu canal de internet nos jogos em que possui o mando de campo no campeonato. No entanto, segundo o site da federação, caso o sorteio seja favorável ao Fluminense, a TV Globo deverá transmitir a partida, sob pena de multa única de R$ 5 milhões por jogo não exibido.