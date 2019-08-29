Sorteio coloca PSG e Real Madrid no mesmo grupo da Liga dos Campeões

Depois de definidos os últimos seis classificados no meio da semana na fase pré-eliminatória, a próxima edição da Champions League conheceu seus grupos nesta quinta-feira. Em cerimônia realizada em Monaco, a Uefa definiu as chaves das 32 equipes que disputarão o principal torneio europeu de clubes. Wesley Sneijder e Petr Cech selecionaram as bolinhas. A fase de grupos começa no dia 17 de setembro. A final está marcada para 30 de maio, em Istambul. Veja como ficaram os grupos: