Sorteio coloca PSG e Real Madrid no mesmo grupo da Liga dos Campeões

Depois de definidos os últimos seis classificados no meio da semana na fase pré-eliminatória, a próxima edição da Champions League conheceu seus grupos nesta quinta-feira. Em cerimônia realizada em Monaco, a Uefa definiu as chaves das 32 equipes que disputarão o principal torneio europeu de clubes. Wesley Sneijder e Petr Cech selecionaram as bolinhas. A fase de grupos começa no dia 17 de setembro. A final está marcada para 30 de maio, em Istambul. Veja como ficaram os grupos:
Grupo A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
Grupo B: Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos, Estrela Vermelha
Grupo C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
Grupo D: Juventus, Atletico de Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscou
Grupo E: Liverpool, Napoli, Red Bull Salzburg, Genk
Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Slavia Praga
Grupo G: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig
Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille