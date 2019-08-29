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Sorteio coloca PSG e Real Madrid no mesmo grupo da Liga dos Campeões

O atual campeão Liverpool, dos brasileiros Alisson e Firmino, caiu no Grupo E, ao lado de Napoli, Red Bull Salzburg e Genk
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 11:44

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 11:44

Depois de definidos os últimos seis classificados no meio da semana na fase pré-eliminatória, a próxima edição da Champions League conheceu seus grupos nesta quinta-feira. Em cerimônia realizada em Monaco, a Uefa definiu as chaves das 32 equipes que disputarão o principal torneio europeu de clubes. Wesley Sneijder e Petr Cech selecionaram as bolinhas. A fase de grupos começa no dia 17 de setembro. A final está marcada para 30 de maio, em Istambul. Veja como ficaram os grupos:
Grupo A: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
Grupo B: Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos, Estrela Vermelha
Grupo C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
Grupo D: Juventus, Atletico de Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moscou
Grupo E: Liverpool, Napoli, Red Bull Salzburg, Genk
Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Slavia Praga
Grupo G: Zenit, Benfica, Lyon, RB Leipzig
Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

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