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futebol

Son elogia Lucas Moura e exalta pré-temporada do Tottenham para 2021/22; veja o vídeo

Em entrevista, Heung-Min Son falou sobre a pré-temporada do Tottenham para 2021/22 e elogiou o brasileiro Lucas Moura
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Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 15:11
Um dos principais nomes do Tottenham, Heung-Min Son falou em entrevista à TV oficial do clube sobre a pré-temporada dos Spurs para 2021/2022. O jogador coreano elogiou também a participação de alguns atletas, como o brasileiro Lucas Moura.

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