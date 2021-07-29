Son elogia Lucas Moura e exalta pré-temporada do Tottenham para 2021/22; veja o vídeo

Um dos principais nomes do Tottenham, Heung-Min Son falou em entrevista à TV oficial do clube sobre a pré-temporada dos Spurs para 2021/2022. O jogador coreano elogiou também a participação de alguns atletas, como o brasileiro Lucas Moura.
Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:11
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta