Solskjaer não desiste da contratação de Jadon Sancho

A novela de Jadon Sancho se estende para mais um capítulo. De acordo com Fabrizio Romano, o Manchester United não desistiu da contratação do atacante inglês e Solskjaer pressiona a direção por um final feliz.

A direção do Manchester United acredita que poderá contratar mais dois jogadores até o final da janela de transferências e Sancho é um deles. Há alguns dias, Solskjaer entrou em contato com o inglês para reiterar seu desejo de contar com o jogador.Sancho e o Manchester United já acertaram as bases salariais e a comissão dos agentes. O último empecilho da negociação é o valor de 120 milhões de euros (cerca de R$ 745 milhões) exigido pelo Borussia Dortmund.