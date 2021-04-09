Solskjaer discute possível saída de Cavani do Manchester United: 'Ainda está indeciso'

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O atacante uruguaio Edinson Cavani pode estar de saída do Manchester United, visto que seu contrato com a equipe inglesa chega ao fim em junho deste ano. Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos Red Devills, falou sobre o caso do jogador.

Veja a tabela do Inglês- Cavani ainda está indeciso sobre o que quer fazer para a próxima temporada, o que não é um problema para mim - disse Ole Gunnar Solskjaer, comandante do United.

O treinador norueguês também falou sobre a importância de Cavani para a equipe e acalmou os ânimos.

- Este ano não foi fácil para ele e nem para ninguém. Cavani ainda quer mais algum tempo para decidir. Tem tido um papel positivo na equipa e tem sido muito bom tê-lo conosco - concluiu o treinador do Manchester United.