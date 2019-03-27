Sobrevivente de acidente da Chapecoense, jornalista Rafael Henzel morre de infarto

Um dos quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense, em 2016, Rafael Henzel morreu na noite desta terça-feira após sofrer um infarto. O jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó quando foi levado ao hospital regional, ainda com sinais vitais, mas não resistiu.
O jornalista de 45 anos trabalhava atualmente na rádio Oeste Capital e um ano após sobreviver à tragédia, tinha voltado normalmente à rotina dos jogos.
Na rádio Oeste Capital, o jornalista Marcinho San comunicou o falecimento de Henzel em mensagem aos ouvintes.
"Nosso colega Rafael Henzel veio a falecer na noite desta terça-feira. Ele jogava futebol com amigos e sofreu um infarto fulminante. Foi conduzido ao Hospital Regional de Chapecó, onde foi conformado o falecimento do colega jornalista, narrador, Rafael Henzel".
Em 2017, Rafael Henzel lançou o livro "Viva Como se Estivesse de Partida. Na obra, fala sobre o incidente e a mensagem de importância à vida. Ele deixa filho e esposa.