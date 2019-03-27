Santa Catarina

Sobrevivente de acidente da Chapecoense, jornalista Rafael Henzel morre de infarto

Jornalista tem mal súbito durante partida de futebol em Chapecó na nesta terça-feira (26)

Publicado em 

27 mar 2019 às 00:38
Um dos quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense, em 2016, Rafael Henzel morreu na noite desta terça-feira após sofrer um infarto. O jornalista jogava futebol na cidade de Chapecó quando foi levado ao hospital regional, ainda com sinais vitais, mas não resistiu.
Rafael Henzel sobreviveu ao acidente da Chapecoense, mas faleceu vítima de um infarto Crédito: Sirli Freitas/Chapecoense
 O jornalista de 45 anos trabalhava atualmente na rádio Oeste Capital e um ano após sobreviver à tragédia, tinha voltado normalmente à rotina dos jogos.
Na rádio Oeste Capital, o jornalista Marcinho San comunicou o falecimento de Henzel em mensagem aos ouvintes.
"Nosso colega Rafael Henzel veio a falecer na noite desta terça-feira. Ele jogava futebol com amigos e sofreu um infarto fulminante. Foi conduzido ao Hospital Regional de Chapecó, onde foi conformado o falecimento do colega jornalista, narrador, Rafael Henzel".
Em 2017, Rafael Henzel lançou o livro "Viva Como se Estivesse de Partida. Na obra, fala sobre o incidente e a mensagem de importância à vida. Ele deixa filho e esposa.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

