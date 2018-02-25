Sob nova presidência, Rio Branco voltará a ter sede em Jucutuquara

O Rio Branco está de volta ao seu eterno lar. Reduto de torcedores alvinegros na capital do Estado, Jucutuquara voltará a abrigar a sede do Brancão. E com um detalhe especial: ela será próxima do histórico Estádio Governador Bley, onde o clube viveu momentos gloriosos e fez crescer sua apaixonada torcida.

A mudança é uma das primeiras ações do presidente César Costa, que assumiu o clube no início deste mês com a proposta do Novo Rio Branco. Com isso, o clube deixa a acanhada sede na Ilha de Santa Maria para se fixar de uma vez em Jucutuquara, onde o Capa-preta inaugurou sua primeira sede em 1929.

O projeto da nova sede do Rio Branco Crédito: Divulgação/Rio Branco

O novo espaço será amplo e entre as novidades está uma sala específica para os troféus, afinal, o Rio Branco é o maior vencedor do futebol capixaba. A sala também contará com uniformes, quadros e objetos históricos do clube - um verdadeiro museu sobre o Mais Querido do Estado.

Jucutuquara é um lugar que sempre nos acolheu bem. É a nossa casa. E a nossa história vitoriosa será contada em nossa sala de troféus. Vamos aliar o moderno com as nossas raízes, que ficam nessa região, afirmou o diretor administrativo do Rio Branco, Marcos Wagner Jr.

No sede também haverá uma sala de imprensa, onde os jornalistas serão atendidos em um espaço amplo e organizado. É lá que as principais novidades do clube serão anunciadas e apresentadas, reforçando o vínculo do clube com a imprensa capixaba.

A sede ainda contará com local para reuniões, sala da presidência, sala da administração e do marketing, além de uma recepção bem preparada para receber o torcedor da forma que ele merece.

De acordo com o presidente César Costa, os últimos detalhes estão sendo fechados para a inauguração do local, que deve acontecer nas próximas semanas.

Falta pouco, mas temos uma certeza: vamos voltar para Jucutuquara, que é o nosso berço. Vamos abraçar a comunidade local, que ama o Rio Branco disse o presidente alvinegro.

É comum andar por Jucutuquara, em Vitória, e encontrar camisas alvinegras pelas ruas e bares com pôster do Mais Querido nas paredes. O tradicional bairro da capital capixaba é um reduto de torcedores do Rio Branco. Foi lá que o clube fixou sede no dia 29 de março de 1929 e aumentou ainda mais sua popularidade entre os moradores da região.

Antes mesmo dessa época, o clube já tinha uma forte ligação com a região. Em 1926, o Rio Branco construiu seu primeiro estádio, o Estádio de Zinco, em uma época em que Jucutuquara ainda nem existia oficialmente. O incentivo para a ocupação dos terrenos na região só veio oito anos depois.

Apesar de já atuar no Estádio de Zinco, o sonho dos dirigentes era ter a sede administrativa no bairro. Em 1927, eles tentaram comprar uma casa por lá, mas o negócio fracassou por falta de dinheiro. Mas a luta não terminou e no dia 29 de março de 1929 a sede foi inaugurada na rua Barão dos Aymorés, número 22.