Sob muita chuva, Red Bull Bragantino e Atlético-MG ficam no empate pelo Brasileirão

Os dois times começaram com a mesma estratégia de jogo: exercer o famoso "perde pressiona", com marcação alta sobre os zagueiros adversários. Nesse cenário, a equipe mandante foi mais efetiva e tinha os encaixes defensivos mais bem ordenados. Melhor no jogo, o time paulista abriu o marcador com Ytalo, após assistência de Artur. A partir daí, o Galo cresceu de produção, assegurou a posse de bola, mas não criou oportunidades claras. Eduardo Sasha, substituto de Hulk, não conseguia oferecer referência dentro da área. Em meados da primeira etapa, o Galo viu a melhor chance de empatar a partida "escapar pelos dedos". O árbitro de campo marcou pênalti, após toque de Léo Ortiz, mas o lance foi anulado pelo VAR, que alegou posição irregular de Guilherme Arana, gerando muita reclamação alvinegra. Com a chuva e o campo pesado, na reta final da primeira metade, o Atlético-MG apostou em bolas longas, sem efetividade, pela falta do centroavante fixo. Com as "linhas mais altas", o Atlético voltou para a segunda etapa com uma postura mais ofensiva. Contudo, como efeito colateral, o time de Turco Mohamed ficava exposto aos contra-ataques. Aos poucos, mais presente no ataque e crescendo dentro do jogo, o Galo, até pela necessidade do resultado criou mais chances, chegou ao empate com Nacho Fernández, cobrando falta. Foi o terceiro gol do argentino em três jogos consecutivos. Na reta final, mais transpiração do inspiração. Atlético e Red Bull Bragantino, já sem muita organização técnica, não conseguiram buscar a vitória em Bragança Paulista. PRÒXIMOS JOGOS: