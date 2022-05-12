Sob muita chuva, Red Bull Bragantino e Atlético-MG ficam no empate pelo Brasileirão

Em jogo adiantado da sétima rodada do Brasileirão, Red Bull Bragantino e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Nabi Abi Cheddid. Com o resultado, as equipes mantêm campanhas semelhantes na competição. O Galo é o sexto colocado com nove pontos, mesmo número do Braga, que aparece em quinto.
Os dois times começaram com a mesma estratégia de jogo: exercer o famoso "perde pressiona", com marcação alta sobre os zagueiros adversários. Nesse cenário, a equipe mandante foi mais efetiva e tinha os encaixes defensivos mais bem ordenados. Melhor no jogo, o time paulista abriu o marcador com Ytalo, após assistência de Artur. A partir daí, o Galo cresceu de produção, assegurou a posse de bola, mas não criou oportunidades claras. Eduardo Sasha, substituto de Hulk, não conseguia oferecer referência dentro da área. Em meados da primeira etapa, o Galo viu a melhor chance de empatar a partida "escapar pelos dedos". O árbitro de campo marcou pênalti, após toque de Léo Ortiz, mas o lance foi anulado pelo VAR, que alegou posição irregular de Guilherme Arana, gerando muita reclamação alvinegra. Com a chuva e o campo pesado, na reta final da primeira metade, o Atlético-MG apostou em bolas longas, sem efetividade, pela falta do centroavante fixo. Com as "linhas mais altas", o Atlético voltou para a segunda etapa com uma postura mais ofensiva. Contudo, como efeito colateral, o time de Turco Mohamed ficava exposto aos contra-ataques. Aos poucos, mais presente no ataque e crescendo dentro do jogo, o Galo, até pela necessidade do resultado criou mais chances, chegou ao empate com Nacho Fernández, cobrando falta. Foi o terceiro gol do argentino em três jogos consecutivos. Na reta final, mais transpiração do inspiração. Atlético e Red Bull Bragantino, já sem muita organização técnica, não conseguiram buscar a vitória em Bragança Paulista. PRÒXIMOS JOGOS:
O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado, quando visita o Palmeiras, às 16h30, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Galo recebe o Atlético-GO, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Ambas as partidas serão válidas pela sexta rodada do Brasileirão.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 ATLÉTICO-MGData: 11 de maio de 2022Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Evers Americano Labes (ambos de SC)Cartões amarelos: Renan (RB Bragantino), Eduardo Sasha (CAM), Maurício Barbieri (RB Bragantino), Turco Mohamed (CAM), Nathan Silva (CAM), Jadsom (RB Bragantino)Cartões vermelhos: Ramon (RB Bragantino)Gols marcados: Ytalo - 1ºT/13' (1-0) e Nacho Fernández 2ºT/20' (1-1)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido; Jadsom, Sorriso (Bruno Tubarão - 2ºT/20') e Eric Ramires (Wellington - 2ºT/34'); Artur, Helinho (Raul - 2ºT/26') e Ytalo (Yan Hurtado - 2ºT/34'). Técnico: Maurício Barbieri
ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Guilherme Castilho - 2ºT/35'); Allan, Jair (Rubens - 2ºT/35'), Zaracho (Ademir - 2ºT/26') e Nacho Fernández (Sávio - 2ºT/45'); Keno (Otávio - 2ºT/35') e Eduardo Sasha. Técnico: Turco Mohamed