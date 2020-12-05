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Simplicidade e vivência: os trunfos de Marcos Felipe para se impor na meta do Fluminense diante do Athletico-PR

Titular no confronto deste sábado, às 19h, no Maracanã, goleiro tenta honrar a confiança de Odair Hellmann e mostrar que pode ter uma sequência segura de jogos no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 07:35

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 07:35

Crédito: 'Conforme a gente vai tendo sequência, vai ganhando confiança e tendo mais opções de passe dentro do jogo', diz Marcos Felipe (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A luta para transmitir segurança aos colegas de Fluminense ditará mais uma vez os passos de Marcos Felipe. Designado como titular no confronto com o Athletico-PR, neste sábado, às 19h, o goleiro não esconde que a luta para manter a equipe na briga por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro passará por uma boa atuação sua debaixo das traves.
- No momento bom em que a gente está, brigando na parte de cima da tabela, buscando objetivos grandes, estar pronto é sempre importante. Conforme nós vamos nos preparando e as oportunidades surgindo, a gente vai demonstrando nosso trabalho - declarou o jogador de 24 anos, em entrevista coletiva na última sexta-feira.
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O goleiro não engrenava uma sequência de jogos desde agosto, quando o Fluminense sofreu um revés por 3 a 1 para o São Paulo no Morumbi, empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO e venceu por 2 a 1 o clássico diante do Vasco.
Com moral após ter atuação satisfatória no empate em 0 a 0 com o RB Bragantino, Marcos Felipe tenta, diante do Furacão, achar atalhos para que não seja atrapalhado pela falta de ritmo de jogo na meta.
- O que eu costumo fazer em todas as oportunidades é ser o mais simples possível. Um toque para lateral não quer dizer insegurança, quer dizer não se arriscar. Eu venho de um tempo sem jogar e não posso querer me arriscar. Sou jovem, não tive sequência ainda como titular, então isso é simplicidade. Seja o mais simples possível que você vai ser eficaz - assegurou.
O jogador de 24 anos crê que sua evolução na meta só acontecerá com o passar do tempo.
- Conforme vai tendo sequência, vai ganhando confiança e tendo mais opções de passe dentro do jogo. A gente vai trabalhando isso - declarou.
Prestes a ter a missão de conter o ímpeto de uma linha de frente com jogadores perigosos como Léo Cittadini, Nikão e Walter, o goleiro confia na sua vivência para ajudar o Tricolor das Laranjeiras a se sobressair no Maracanã.
- A experiência te traz tranquilidade dentro da partida. O apoio dos companheiros ajuda muito. Às vezes você joga um, fica um tempo sem jogar, então tem que estar psicologicamente preparado, e fisicamente também. Desde 2016 venho me preparando em todas as oportunidades que eu tenho - disse.
Ciente de que tem de se mostrar preparado para honrar a confiança do técnico Odair Hellmann, Marcos Felipe se prepara para mais um desafio no Campeonato Brasileiro.

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