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futebol

Simeone defende João Félix: 'Poucos jogadores são estrelas aos 20 anos'

Treinador do Atlético de Madrid pediu tempo e tranquilidade
ao português, que não vive boa fase no clube espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 16:12

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 16:12

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid
Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, pediu "tempo e tranquilidade" para João Félix. O atacante português, que não vive boa fase, não poderá jogar nesta contra o Celta de Vigo por conta de uma lesão.
- Poucos jogadores aos 20 anos são estrelas absolutas, há crescimento, tempo, amadurecimento e ele está nesse processo, porque ele tem talento, sem dúvida, todos nós vemos isso. Ele é um jogador importante e é humilde, trabalhador, com boa educação, respeitoso, se dá bem com todo o grupo. Precisa de tempo - disse o treinador.
Simeone comparou a situação de João Félix com a do brasileiro Renan Lodi, que também se juntou à equipe do Atlético no último ano.
- Sempre focamos em João, mas precisamos focar muito, como Lodi, que é um garoto que veio e começou a evoluir, tem jogos extraordinários e outros que não consegue manter o equilíbrio. Eles são meninos, um está chegando do Brasil e outro de Portugal. Vamos dar a eles tempo e tranquilidade.

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