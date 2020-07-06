Simeone defende João Félix: 'Poucos jogadores são estrelas aos 20 anos'

Crédito: Divulgação/Atlético de Madrid

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, pediu "tempo e tranquilidade" para João Félix. O atacante português, que não vive boa fase, não poderá jogar nesta contra o Celta de Vigo por conta de uma lesão.

- Poucos jogadores aos 20 anos são estrelas absolutas, há crescimento, tempo, amadurecimento e ele está nesse processo, porque ele tem talento, sem dúvida, todos nós vemos isso. Ele é um jogador importante e é humilde, trabalhador, com boa educação, respeitoso, se dá bem com todo o grupo. Precisa de tempo - disse o treinador.

Simeone comparou a situação de João Félix com a do brasileiro Renan Lodi, que também se juntou à equipe do Atlético no último ano.