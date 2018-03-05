SidBale? Sidcley brinca com apelido em apresentação no Corinthians

Contratado pelo Corinthians por empréstimo até o fim do ano, em negociação que envolveu a ida de Camacho para o Atlético-PR pelo mesmo período, o lateral esquerdo Sidcley foi apresentado nesta segunda-feira. O jogador disse estar pronto para atuar contra o Mirassol, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão.

"Estou preparado, já vinha treinando desde o começo do ano, fiz a pré-temporada no Atlético-PR. Não joguei ainda esse ano, mas estou com muita vontade de jogar e espero ter essa oportunidade", afirmou o lateral de 24 anos.

Sidcley não vê a hora de estrear com a camisa do Timão Crédito: Divulgação/Corinthians

Sidcley também brincou sobre seus apelidos. O preferido dele é "SidBale", em referência a Gareth Bale, atacante do Real Madrid. "É uma brincadeira, meus amigos ficam zoando. Fico feliz que todo mundo reconhece meu trabalho, espero que dê tudo certo. Eles falam mais SidBale, porque jogo na ponta".

Atualmente, a lateral esquerda do Corinthians tem sido ocupada pelo volante Maycon, que já avisou que pretende voltar a atuar no meio de campo. Juninho Capixaba, também contratado neste ano, perdeu a posição de titular.