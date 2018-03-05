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Capixaba no Timão

SidBale? Sidcley brinca com apelido em apresentação no Corinthians

O lateral capixaba disse estar pronto para atuar contra o Mirassol, nesta quarta-feira, pelo Paulistão

Publicado em 05 de Março de 2018 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 16:36
Contratado pelo Corinthians por empréstimo até o fim do ano, em negociação que envolveu a ida de Camacho para o Atlético-PR pelo mesmo período, o lateral esquerdo Sidcley foi apresentado nesta segunda-feira. O jogador disse estar pronto para atuar contra o Mirassol, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Paulistão.
"Estou preparado, já vinha treinando desde o começo do ano, fiz a pré-temporada no Atlético-PR. Não joguei ainda esse ano, mas estou com muita vontade de jogar e espero ter essa oportunidade", afirmou o lateral de 24 anos.
Sidcley não vê a hora de estrear com a camisa do Timão Crédito: Divulgação/Corinthians
Sidcley também brincou sobre seus apelidos. O preferido dele é "SidBale", em referência a Gareth Bale, atacante do Real Madrid. "É uma brincadeira, meus amigos ficam zoando. Fico feliz que todo mundo reconhece meu trabalho, espero que dê tudo certo. Eles falam mais SidBale, porque jogo na ponta".
Atualmente, a lateral esquerda do Corinthians tem sido ocupada pelo volante Maycon, que já avisou que pretende voltar a atuar no meio de campo. Juninho Capixaba, também contratado neste ano, perdeu a posição de titular.
"Sou lateral de origem, mas já joguei de meia. Vim para jogar de lateral. Espero uma disputa saudável, com meu amigo Juninho Capixaba, que é da minha terra", declarou Sidcley, que também é nascido no Espírito Santo.

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