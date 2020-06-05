Sette Câmara diz que parte dos salários de Sampaoli 'é doação' de conselheiros do Atlético-MG

Crédito: Sette Câmara contou que salário de Sampaoli tem ajuda de parceiros que não cobram retorno-(Reprodução Twitter

A ajuda que os parceiros/patrocinadores do Atlético-MG tem ido além de pagamentos de contas atrasadas do clube. Outra parte do auxílio no futebol atleticano é no pagamento dos salários do técnico Jorge Sampaoli. O presidente do Galo,Sérgio Sette Câmara, explicou que o argentino recebe parte do clube e parte de conselheiros “endinheirados” do clube.

Até aí, um ato normal no dia a dia do clubes brasileiros. Todavia, o mandatário alvinegro revelou que a “bondade” dos conselheiros é uma forma de doação e não há um empréstimo para compor os vencimentos de Sampaoli. -É doação. É isso que eles estão fazendo. Assim como o terreno da Arena MRV, foi do Rubens Menin e da família Menin para o Atlético. São sempre doações da pessoa física. Quando vem do BMG ou da MRV é em patrocínio, nada mais do que isso-disse Sette Câmara ao Globoesporte.com.E MAIS:Vasco recebe proposta do Atlético-MG por Marrony e analisa vendaLisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGAtlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del ValleCazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhõesA “conta Sampaoli” é paga por Rubens Menin, um dos sócios da MRV Engenharia, seu filho, Rafael Menin, também sócio da MRV e pelo ex-presidente do Galo, Ricardo Guimarães, dono do Banco BMG.