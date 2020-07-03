Sete dias e três jogos: Fluminense sente sequência, evolui pouco e chega fragilizado em semifinal

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Invicto na Taça Rio antes da paralisação causada pela pandemia de COVID-19, o Fluminense voltou com outra cara no Campeonato Carioca. Com a pior derrota sob o comando de Odair Hellmann contra o Volta Redonda e um empate por 0 a 0 com o Macaé, o Tricolor tenta se reencontrar no momento mais importante da competição. Para além da parte física, o mais falado neste momento foi o pouco tempo de trabalho para implementar novamente as ideias.

Em uma semana, o Fluminense fará três partidas. No total, a equipe terá 14 dias de treinamento até a semifinal, contra o Botafogo, no domingo, já que retornou às atividades presenciais em 19 de junho. No entanto, a comissão técnica vive a apertada escolha entre ter mais tempo de trabalho e deixar os jogadores descansarem para não forçar a parte física. Um dos exemplos do espaço curto é o meia Nenê. Diagnosticado com COVID-19, ele retornou apenas no sábado e teve cinco dias para se preparar.