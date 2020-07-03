Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sete dias e três jogos: Fluminense sente sequência, evolui pouco e chega fragilizado em semifinal
futebol

Sete dias e três jogos: Fluminense sente sequência, evolui pouco e chega fragilizado em semifinal

Tricolor está longe do futebol que mostrou antes da paralisação e tenta se organizar antes de enfrentar o Botafogo na Taça Rio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 09:00

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Invicto na Taça Rio antes da paralisação causada pela pandemia de COVID-19, o Fluminense voltou com outra cara no Campeonato Carioca. Com a pior derrota sob o comando de Odair Hellmann contra o Volta Redonda e um empate por 0 a 0 com o Macaé, o Tricolor tenta se reencontrar no momento mais importante da competição. Para além da parte física, o mais falado neste momento foi o pouco tempo de trabalho para implementar novamente as ideias.
Em uma semana, o Fluminense fará três partidas. No total, a equipe terá 14 dias de treinamento até a semifinal, contra o Botafogo, no domingo, já que retornou às atividades presenciais em 19 de junho. No entanto, a comissão técnica vive a apertada escolha entre ter mais tempo de trabalho e deixar os jogadores descansarem para não forçar a parte física. Um dos exemplos do espaço curto é o meia Nenê. Diagnosticado com COVID-19, ele retornou apenas no sábado e teve cinco dias para se preparar.
- O próprio Nenê treinou cinco dias. Que progressão faz com um atleta nesse tempo? Nós que estamos aqui sabemos disso. Ele se movimentou bem pelo tempo que teve. O gramado aqui torna o jogo mais lento, dificulta ainda mais essa progressão e finalização. Não é uma desculpa, mas um fato. Tira a aceleração do jogo, dificulta quem vai propor a partida. Mas está dentro das dificuldades dessa retomada, que não era nem para estar acontecendo. Estamos fazendo nosso melhor e já progredimos do jogo anterior para esse - avaliou Odair em entrevista após o jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados