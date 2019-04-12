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Sertanejo xinga Neymar após craque postar foto com namorada do cantor

Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, publicou um vídeo em sua rede social xingando o jogador com um palavrão. Logo depois ele apagou a postagem

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 14:12

Publicado em 

12 abr 2019 às 14:12
Sertanejo xinga Neymar em rede social após craque postar foto com namorada dele Crédito: Reprodução Internet
Uma foto publicada por Neymar, em sua rede social, nesta quinta-feira (11), gerou reações nada felizes do cantor sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo. É que na imagem, o craque do Paris Saint-German aparece ao lado do surfista Gabriel Medina e da bailarina do Domingão do Faustão, Isabella Arantes, relembrando um momento vivido pelos três, no reveillón, com a seguinte legenda: "Nem sei o que dizer sobre este TBT". Isabella é namorada do cantor.
Na postagem, alguns comentários de amigos do jogador deixaram a imagem com tom de polêmica. "Quem é solteiro levanta a mão", escreveu Gustavo Almeida, parça de Neymar, referindo-se ao fato de que os três estão com os braços erguidos na foto. A bailarina do "Domingão do Faustão", Erika Schneider, escreveu: "Eu vi dois (dedos). "O comediante Renato Albani foi além: "Mostra aí com os dedos quantos meses dura seu namoro". 
O namorado da bailarina, no entanto, respondeu o vídeo com uma gravação em sua rede social. Nas imagens, que depois foi apagada do perfil do cantor, ele aparece xingando e debochando do atacante da Seleção Brasileira.
Já Isabella Arantes parece ter amenizado a polêmica ao comentar no post de Neymar. No entanto, ela fez questão de chamá-lo de amigo. "Bailarino ele! Quem tem a amizade de vocês tem tudo. Saudades, amigo". 

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