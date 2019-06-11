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Copa ES

Serra volta atrás e decide disputar a Copa Espírito Santo 2019

Tricolor fica sem atividades nos próximos dias por conta da eliminação na Série D, e deve retornar a montagem do elenco em meados de julho

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 14:33

Publicado em 

11 jun 2019 às 14:33
Depois da eliminação na Série D, o time do Serra vai seguir competindo no segundo semestre deste ano. A equipe foi confirmada nesta segunda-feira (10) na Copa Espírito Santo, que volta a ter 10 times participantes. A informação foi confirmada pelo presidente do Serra, João Batista Piol.
O Serra vai disputar a Copa Espírito Santo 2019 Crédito: Igo Estrela/Metrópoles
De acordo com o mandatário, a equipe fica sem atividades nos próximos dias, por conta da eliminação na Série D, e só deve retornar em meados de julho para a montagem do elenco e comissão técnica.
> Em sorteio, Vitória enfrentará o Brasiliense pela Copa Verde
"Nós discutimos muito, liguei de forma individual com a maioria dos diretores e resolvemos disputar. Até agora não temos nenhum planejamento, porque vamos parar tudo agora já que a Copa Espírito Santo acontece apenas em agosto. Não justifica você pagar duas folhas sem nenhuma atividade. Vamos correr atrás de patrocinadores, parceiros pra saber qual o tamanho do time que nós vamos ter."
Manutenção do elenco
"(Com certeza) O Betinho, o Igor, João Vitor, Gilmar Baiano, Diego Alves e outros irão formar essa espinha dorsal. Claro que outros mais experientes que nós temos como Walter, Caetano e outros podem retornar ao clube e disputar a competição. O nosso time será formado de acordo com os recursos que forem entrando."
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Copa Espírito Santo
A fórmula de disputa será pela primeira vez a mesma do Campeonato Capixaba, com os 10 times se enfrentando em turno único na primeira fase, com os 8 melhores avançando para as quartas de final, em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta.
A Copa Espírito Santo 2019 tem início previsto para o dia 10 de agosto. Os times que disputarão a competição são: Desportiva, Linhares, Pinheiros, Real Noroeste, Rio Branco, Serra, Sport, Tupy, Vilavelhense  e Vitória.

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