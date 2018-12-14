Serra enfrentará o Remo na primeira fase da Copa do Brasil 2019

Atual campeão capixaba, o Serra soube na noite desta quinta-feira (13) o adversário na Copa do Brasil 2019. O time cobra coral desafiará o tradicional Remo, do Pará, na primeira fase da competição nacional. Por estar em pior ranking na CBF, o time capixaba fará o confronto em jogo único, a princípio, estádio Robertão.
Por participar da competição nacional, o Serra terá direito a receber R$ 500 mil de premiação. Caso passe à segunda fase, o clube serrano embolsará mais R$ 600 mil. Para seguir adiante na Copa do Brasil, o Serra precisará vencer os paraenses.
A data inicial dos confrontos da competição é no dia 06 de fevereiro, mas a CBF ainda confirmará os locais e horários. Por estar na Chave 10, o Serra, caso avance, pode enfrentar o Vasco, que enfrentará o Juazeirense, na segunda fase.