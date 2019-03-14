Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Derrota

Serra é goleado pela Chapecoense e dá adeus à Copa do Brasil Sub-20

Em jogo único, time capixaba perdeu por 4 a 0, na Arena Condá (SC) e se despediu de forma precoce da competição

Publicado em 14 de Março de 2019 às 14:41

Chapecoense e Serra se enfrentaram na Arena Condá Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
O Serra não fez uma boa estreia e já se despediu da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira, o time capixaba foi goleado pela Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá. A vitória catarinense foi encaminhada ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, Thiago Pato abriu o placar. Pouco depois, aos 33, Pinhal fez o segundo. Tallysom, contra, fez o terceiro.
A Chape administrou o resultado no segundo tempo e ainda conseguiu ampliar. Novamente aos 25 minutos, Thiago Pato fez o seu segundo gol na partida e carimbou a vaga do Verdão do Oeste na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados