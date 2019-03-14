Serra é goleado pela Chapecoense e dá adeus à Copa do Brasil Sub-20

O Serra não fez uma boa estreia e já se despediu da Copa do Brasil Sub-20. Nesta quarta-feira, o time capixaba foi goleado pela Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá. A vitória catarinense foi encaminhada ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, Thiago Pato abriu o placar. Pouco depois, aos 33, Pinhal fez o segundo. Tallysom, contra, fez o terceiro.
A Chape administrou o resultado no segundo tempo e ainda conseguiu ampliar. Novamente aos 25 minutos, Thiago Pato fez o seu segundo gol na partida e carimbou a vaga do Verdão do Oeste na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20.