Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estreia

Série D: Madison explica "gol perdido" do Serra contra o Brasiliense

Na estreia da Série D, o atacante perdeu uma chance de ouro de abrir o placar para o Tricolor Serrano

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:05

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:05

Madison, atacante do Serra Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com
O Serra estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. No último sábado, o Cobra-Coral foi até o Distrito Federal e foi superado pelo Brasiliense, por 1 a 0. Apesar do revés, o time capixaba jogou de igual para igual e ainda teve a chance de sair na frente do placar, quando a partida ainda estava 0 a 0.
No segundo minuto da etapa final, Guilherme Pitty avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. O goleiro Sucuri não alcançou, o zagueiro Badhuga deu uma pixotada e a bola sobrou para o atacante Madison. Livre e de frente para o gol vazio, o jogador serrano finalizou por sobre o gol e desperdiçou a melhor chance do Cobra-Coral na partida.
> Serra estreia com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro
De volta ao Espírito Santo, o jogador tentou explicar oportunidade desperdiçada, mas ainda mantém a confiança em uma boa campanha no Brasileirão.
"O Pitty deu a bola para trás, o goleiro tocou nela e o zagueiro foi dar um chutão e ela quicou. Quando eu fui chapá-la, a bola bateu em cima da perna e saiu por cima da trave. Apesar do gol perdido, fizemos uma grande jogo, só que infelizmente a vitória não veio. Mas acredito que estamos no caminho certo e fazer fazer uma boa campanha na Série D e vamos passar de fase."
> Festa Alvianil! Vitória vence o Sobradinho no Kleber Andrade
No próximo sábado, às 17h, o Serra recebe o Ituano, no estádio Robertão, em Serra Sede.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Imagem de destaque
Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta
Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: conheça os sinais do câncer de laringe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados