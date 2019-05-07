Série D: Madison explica "gol perdido" do Serra contra o Brasiliense

O Serra estreou com derrota na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. No último sábado, o Cobra-Coral foi até o Distrito Federal e foi superado pelo Brasiliense, por 1 a 0. Apesar do revés, o time capixaba jogou de igual para igual e ainda teve a chance de sair na frente do placar, quando a partida ainda estava 0 a 0.
No segundo minuto da etapa final, Guilherme Pitty avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. O goleiro Sucuri não alcançou, o zagueiro Badhuga deu uma pixotada e a bola sobrou para o atacante Madison. Livre e de frente para o gol vazio, o jogador serrano finalizou por sobre o gol e desperdiçou a melhor chance do Cobra-Coral na partida.
De volta ao Espírito Santo, o jogador tentou explicar oportunidade desperdiçada, mas ainda mantém a confiança em uma boa campanha no Brasileirão.
"O Pitty deu a bola para trás, o goleiro tocou nela e o zagueiro foi dar um chutão e ela quicou. Quando eu fui chapá-la, a bola bateu em cima da perna e saiu por cima da trave. Apesar do gol perdido, fizemos uma grande jogo, só que infelizmente a vitória não veio. Mas acredito que estamos no caminho certo e fazer fazer uma boa campanha na Série D e vamos passar de fase."
No próximo sábado, às 17h, o Serra recebe o Ituano, no estádio Robertão, em Serra Sede.