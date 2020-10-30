Série C: Ituano bate o Brusque e entra no G-4

Na abertura da 13ª rodada da Série C, o Ituano mostrou a sua força e derrotou o Brusque por 3 a 1, no Novelli Júnior. Com o placar, o time de Itu chega ao 4º lugar da chave B, com 17 pontos. O time catarinense é o líder, com 27 pontos.O jogo
Com a sua característica ofensiva, o Brusque abriu o placar logo no começo do jogo. Itinga recebeu na grande área e só deslocou o goleiro, 1 a 0.
Em ritmo alucinante, o Ituano virou o marcador antes mesmo dos 13 minutos através de Kadu e Suéliton.
O golpe final do Ituano veio logo aos 3 minutos da etapa final. Guilherme fez linda jogada individual, deixou os marcadores e goleiro na saudade para decretar o fim do placar.
Próxima rodada
Enquanto o Ituano visita o São José-RS, o Brusque recebe o Boa Esporte, no Augusto Bauer.