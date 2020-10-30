AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Série C: Ituano bate o Brusque e entra no G-4

Galo saiu atrás do marcador, mas conseguiu mostrar o seu poder de reação e vencer o jogo...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 23:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2020 às 23:50
Crédito: Miguel Schincariol/Ituano
Na abertura da 13ª rodada da Série C, o Ituano mostrou a sua força e derrotou o Brusque por 3 a 1, no Novelli Júnior. Com o placar, o time de Itu chega ao 4º lugar da chave B, com 17 pontos. O time catarinense é o líder, com 27 pontos.O jogo
Com a sua característica ofensiva, o Brusque abriu o placar logo no começo do jogo. Itinga recebeu na grande área e só deslocou o goleiro, 1 a 0.
Em ritmo alucinante, o Ituano virou o marcador antes mesmo dos 13 minutos através de Kadu e Suéliton.
O golpe final do Ituano veio logo aos 3 minutos da etapa final. Guilherme fez linda jogada individual, deixou os marcadores e goleiro na saudade para decretar o fim do placar.
Próxima rodada
Enquanto o Ituano visita o São José-RS, o Brusque recebe o Boa Esporte, no Augusto Bauer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados