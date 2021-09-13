Série C: Ferroviário massacra Paysandu e sonha com a vaga no mata-mata

Crédito: Ferrão venceu o Paysandu por 5 a 1 (Lenilson Santos/Ascom/FAC

A tarde de segunda-feira foi quente na Cidade do Vozão. Na briga por uma vaga no mata-mata, o Ferroviário massacrou o Paysandu por 5 a 1.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com o placar dentro de casa, o Ferroviário chegou aos 23 pontos, na 5ª colocação. O Papão é o vice-líder da Chave A, com 24 pontos.

Os gols

O primeiro tempo do Ferrão terminou de maneira fulminante. Mauri (2) e Edson Carius deram a vantagem de três gols ao time da casa. Atordoado, o Papão só diminuiu na etapa final com Rui.