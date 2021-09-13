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futebol

Série C: Ferroviário massacra Paysandu e sonha com a vaga no mata-mata

Ferrão não tomou conhecimento e derrotou o Papão dentro de casa com uma goleada por 5 a 1...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 20:19

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:19

Crédito: Ferrão venceu o Paysandu por 5 a 1 (Lenilson Santos/Ascom/FAC
A tarde de segunda-feira foi quente na Cidade do Vozão. Na briga por uma vaga no mata-mata, o Ferroviário massacrou o Paysandu por 5 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o placar dentro de casa, o Ferroviário chegou aos 23 pontos, na 5ª colocação. O Papão é o vice-líder da Chave A, com 24 pontos.
Os gols
O primeiro tempo do Ferrão terminou de maneira fulminante. Mauri (2) e Edson Carius deram a vantagem de três gols ao time da casa. Atordoado, o Papão só diminuiu na etapa final com Rui.
Quando o Paysandu ainda sonhava com a reação, Vitão e Thiago Aperibé decretaram o massacre do Ferroviário.

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