Série C: Brusque vence o São Bento e mantém 100% de aproveitamento

Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque

Foi dado o pontapé na 2ª rodada da Série C e o Brusque manteve o 100% de aproveitamento. No estádio Walter Ribeiro, o time de Santa Catarina bateu o São Bento por 1 a 0.O jogo

O único gol do confronto saiu na etapa inicial. Após escanteio, Everton Alemão pegou firme para vencer o goleiro e estufar as redes do goleiro paulista, 1 a 0.

Na etapa final o Brusque manteve o ritmo e não dava chances ao São Bento. O placar só não foi maior por causa de Lucas Macanhan, que salvou o time de Sorocaba.

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