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futebol

Série C: Brusque vence o São Bento e mantém 100% de aproveitamento

Time de Santa Catarina conseguiu o gol da vitória através de Everton Alemão...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 23:51

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 23:51
Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque
Foi dado o pontapé na 2ª rodada da Série C e o Brusque manteve o 100% de aproveitamento. No estádio Walter Ribeiro, o time de Santa Catarina bateu o São Bento por 1 a 0.O jogo
O único gol do confronto saiu na etapa inicial. Após escanteio, Everton Alemão pegou firme para vencer o goleiro e estufar as redes do goleiro paulista, 1 a 0.
Na etapa final o Brusque manteve o ritmo e não dava chances ao São Bento. O placar só não foi maior por causa de Lucas Macanhan, que salvou o time de Sorocaba.
Calendário
Na próxima rodada, o Brusque visita o São José-RS. Enquanto isso, o São Bento tenta somar o seu primeiro ponto diante do Criciúma, fora de casa.

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