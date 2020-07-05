Sergio Ramos decide de pênalti mais uma vez e Real se aproxima de título

Crédito: Sergio Ramos foi decisivo mais uma vez e garantiu vitória do Real Madrid (Ander GILLENEA / AFP

A partida foi fraca, não foram criadas muitas oportunidades, mas o Real Madrid conseguiu vencer o Athletic Bilbao por 1 a 0 e mostrar que está cada vez mais pronto para ser campeão espanhol. O gol da partida foi marcado pelo zagueiro Sergio Ramos, de pênalti, e a equipe precisa de mais três vitórias para vencer de maneira antecipada sem precisar de tropeços do rival Barcelona.

IRRECONHECÍVELO primeiro tempo do Real Madrid foi apático, com pouca criação e finalizações sem perigo ao Athletic Bilbao. Rodrygo teve uma oportunidade aos 22 minutos após cruzamento de Asensio, mas finalizou para fora. No final, Benzema também cabeceou para fora em outro levantamento feito pelo espanhol. O time da casa também fez uma primeira etapa fraca e Courtois pouco trabalhou.

ZAGUEIRO ARTILHEIROO segundo tempo das duas equipes foi tão fraco quanto no primeiro tempo, mas o Real Madrid achou um pênalti sofrido por Marcelo e marcado com o auxílio do VAR. Aos 27 minutos, Sergio Ramos marcou o único gol da partida e foi o seu décimo tento na atual temporada do Campeonato Espanhol. Benzema ainda teve oportunidade de marcar o segundo aos 42, mas parou no goleiro Unai Simon.